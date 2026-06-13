В Германии не ожидают скорого решения по истребителям нового поколения

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решения о разработке нового истребителя займет некоторое время после отмены совместной европейской программы по производству самолета нового поколения.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны очень тщательно проанализировать, кто что может сделать, с кем, как быстро, по какой цене и с какой степенью вовлечения немецкой промышленности", – сказал Писториус на международном авиакосмическом салоне ILA в Берлине.

Поэтому, по его словам, до принятия решения еще далеко.

В четверг восемь компаний заявили о своей заинтересованности в помощи в разработке нового истребителя. Это оборонное подразделение Airbus, MTU, Hensoldt, MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr и Rohde and Schwarz.

Они выступают совместно под названием "Team Gen 6". Планируемый новый истребитель в отрасли называют истребителем шестого поколения.

Эта отраслевая инициатива появилась после отмены франко-немецкого проекта истребителя FCAS. В этом проекте участвовали оборонное подразделение Airbus и французская компания Dassault. Однако эти две компании не смогли урегулировать свои разногласия.

Руководитель Airbus Майкл Шолхорн заявил на выставке ILA, что его интересует решение, которое бы в полной мере соответствовало военным потребностям и не было слишком сложным.

Он назвал середину 2030-х – 2040 год в качестве сроков разработки.

"В отличие от прошлого раза, мы должны согласовать политические, военные и промышленные интересы", – сказал руководитель Airbus.

Писториус ранее заявил, что немецкое правительство ищет новых партнеров после провала проекта по разработке истребителя нового поколения.