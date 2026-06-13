У Rheinmetall непокояться за проєкт спільного з Францією танка після провалу з винищувачем

Глава німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер стурбований тим, що Франція може вийти з франко-німецької програми зі створення танків після зриву спільного проєкту зі створення винищувача.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Euractiv.

Франко-німецька ініціатива FCAS зі створення винищувача нового покоління була згорнута цього тижня на тлі напруженості між компаніями, що беруть участь у проєкті, що завдало удару по зусиллях у сфері європейського оборонного співробітництва.

Тепер зростають побоювання щодо іншого спільного проєкту – Main Ground Combat System (MGCS), мета якого – замінити бойові танки, що використовуються наразі Францією та Німеччиною.

"Ризик завжди є, але поки що нічого не вирішено", – сказав Паппергер.

Rheinmetall є однією з компаній-учасниць проєкту поряд з франко-німецьким виробником зброї KNDS та французькою компанією Thales.

Однак Паппергер зазначив, що Франція вже планує різко скоротити бюджет, і сума, що обговорюється, становить менше половини від того, що планувалося раніше. Скорочення можуть ще більше затримати реалізацію програми, додав він.

"Якщо у вас менше грошей, ви не зможете працювати швидше, а ми й так вже дуже повільно працюємо", – сказав гендиректор Rheinmetall.

Компанії, що беруть участь у проєкті, наразі отримали лише 25 млн євро, що, за словами Паппергера, є "дуже невеликою сумою".

MGCS має замінити німецькі танки Leopard 2 і французькі Leclerc приблизно до 2040 року. Проєкт уже відстає від графіка.

Газета Handelsblatt також повідомила в п’ятницю, що спільний проєкт зі створення сучасного європейського дрона також стикається з труднощами.

Французька компанія Dassault вимагає від Airbus компенсації у зв'язку з ініціативою Eurodrone, оскільки вона отримає меншу частку роботи в рамках проєкту, повідомила газета з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. Дрон розробляється Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією.

У понеділок уряд Німеччини заявив, що Париж і Берлін припинять роботу над проєктом винищувача через непереборні розбіжності між французькою компанією Dassault Aviation та німецькою Airbus Defence and Space.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.