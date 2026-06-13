В Rheinmetall обеспокоены судьбой проекта совместного с Францией танка после провала с истребителем

Глава немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер обеспокоен тем, что Франция может выйти из франко-германской программы по созданию танков после срыва совместного проекта по созданию истребителя.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Euractiv.

Франко-германская инициатива FCAS по созданию истребителя нового поколения была свернута на этой неделе на фоне напряженности между компаниями, участвующими в проекте, что нанесло удар по усилиям в сфере европейского оборонного сотрудничества.

Теперь растут опасения относительно другого совместного проекта – Main Ground Combat System (MGCS), цель которого – заменить боевые танки, используемые в настоящее время Францией и Германией.

"Риск всегда есть, но пока ничего не решено", – сказал Паппергер.

Rheinmetall является одной из компаний-участниц проекта наряду с франко-германским производителем оружия KNDS и французской компанией Thales.

Однако Паппергер отметил, что Франция уже планирует резко сократить бюджет, и обсуждаемая сумма составляет менее половины от того, что планировалось ранее. Сокращения могут еще больше задержать реализацию программы, добавил он.

"Если у вас меньше денег, вы не сможете работать быстрее, а мы и так уже очень медленно работаем", – сказал гендиректор Rheinmetall.

Компании, участвующие в проекте, на данный момент получили лишь 25 млн евро, что, по словам Паппергера, является "очень небольшой суммой".

MGCS должен заменить немецкие танки Leopard 2 и французские Leclerc примерно к 2040 году. Проект уже отстает от графика.

Газета Handelsblatt также сообщила в пятницу, что совместный проект по созданию современного европейского дрона также сталкивается с трудностями.

Французская компания Dassault требует от Airbus компенсации в связи с инициативой Eurodrone, поскольку она получит меньшую долю работы в рамках проекта, сообщила газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Дрон разрабатывается Францией, Германией, Италией и Испанией.

В понедельник правительство Германии заявило, что Париж и Берлин прекратят работу над проектом истребителя из-за непреодолимых разногласий между французской компанией Dassault Aviation и немецкой Airbus Defence and Space.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнеров после провала совместного франко-германского проекта по разработке истребителя.