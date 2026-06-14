Франція посилила заходи безпеки напередодні саміту G7 

Саміт лідерів "Групи семи" у французькому Евіан-ле-Бені, до якого також доєднається президент України Володимир Зеленський, охоронятимуть 16 тисяч поліцейських та жандармів.

Про це стало відомо виданню Le Monde, пише "Європейська правда".

За даними ЗМІ, для гарантування безпеки саміту лідерів G7 Франція застосовує систему, подібну до тієї, яка була впроваджена під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі влітку 2024 року. Йдеться про запровадження пропусків, оснащеними QR-кодом, "синіх" та "червоних" зон, а також розстановки правоохоронних сил.

До охорони заходу будуть залучені близько 500 мотоциклістів з поліції та жандармерії, річкові катери, 64 ескадрони мобільних жандармів та республіканських рот безпеки (CRS), кілька сотень слідчих, у тому числі співробітники управління з боротьби з кіберзлочинністю та антитерористичного підрозділу. Також залучать саперів, пілотів дронів, вертольоти, спеціалізовані підрозділи поліції та жандармерії та майже тисячу військових, переважно з ВПС та космічних військ. Загалом йдеться про 16 000 співробітників правоохоронних органів.

Вартість заходів безпеки ще "не оцінена", за даними офіційних джерел.

У понеділок, 8 червня, префект Верхньої Савойї Емманюель Дюбе та представники служб безпеки оприлюднили значну частину заходів безпеки, обґрунтовуючи їх масштабність постійними ризиками, пов’язаними з "надзвичайно напруженим міжнародним контекстом", можливими акціями "саботажу", "кіберпростором" і, звісно, можливими "порушеннями громадського порядку".

Організація No-G7 закликала до проведення демонстрації в неділю, 14 червня, в Женеві, що знаходиться неподалік від місця проведення саміту.

Очікується, що до мітингів долучаться 40 000 демонстрантів. Окрім мобілізації місцевих поліцейських сил для забезпечення безпеки демонстрації в Женеві та захисту членів делегацій, які проїжджають транзитом через Швейцарію, було скасовано фан-зони з гігантськими екранами, заплановані з нагоди Чемпіонату світу з футболу.

Крім того, з 35 між Францією та Швейцарією лише 7 залишаться відкритими з 12 по 18 червня, що спричинить численні перешкоди.

Цьогорічний саміт лідерів G7 відбудеться в Евіані, у Французьких Альпах, з 15 по 17 червня. На саміт прибуде президент США Дональд Трамп. Європейські лідери під час зустрічі сподіваються порушити низку тем, зокрема війну в Україні та конфлікт в Ірані.

Минулого року американський президент покинув саміт раніше через напруженість з Іраном.

Раніше французький президент Макрон запросив Трампа на вечерю віч-на-віч на завершення саміту, але Білий дім досі не підтверджував, чи прийме він запрошення.