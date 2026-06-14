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Франция усилила меры безопасности в преддверии саммита G7

Новости — Воскресенье, 14 июня 2026, 11:55 — Ольга Ковальчук

Саммит лидеров "Группы семи" во французском городе Эвиан-ле-Бен, к которому также присоединится президент Украины Владимир Зеленский, будут охранять 16 тысяч полицейских и жандармов.

Об этом стало известно изданию Le Monde, пишет "Европейская правда".

По данным СМИ, для обеспечения безопасности саммита лидеров G7 Франция применяет систему, аналогичную той, которая была внедрена во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже летом 2024 года. Речь идет о введении пропусков, оснащенных QR-кодом, "синих" и "красных" зон, а также о расстановке правоохранительных сил.

К охране мероприятия будут привлечены около 500 мотоциклистов из полиции и жандармерии, речные катера, 64 эскадрона мобильных жандармов и республиканских рот безопасности (CRS), несколько сотен следователей, в том числе сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью и антитеррористического подразделения. Также будут задействованы саперы, пилоты дронов, вертолеты, специализированные подразделения полиции и жандармерии и почти тысяча военных, преимущественно из ВВС и космических войск. Всего речь идет о 16 000 сотрудников правоохранительных органов.

Стоимость мер безопасности пока "не оценена", по данным официальных источников.

В понедельник, 8 июня, префект Верхней Савойи Эмманюэль Дюбе и представители служб безопасности обнародовали значительную часть мер безопасности, обосновывая их масштабность постоянными рисками, связанными с "чрезвычайно напряженным международным контекстом", возможными акциями "саботажа", "киберпространством" и, конечно же, возможными "нарушениями общественного порядка".

Организация No-G7 призвала к проведению демонстрации в воскресенье, 14 июня, в Женеве, которая находится недалеко от места проведения саммита.

Ожидается, что к митингам присоединятся 40 000 демонстрантов. Помимо мобилизации местных полицейских сил для обеспечения безопасности демонстрации в Женеве и защиты членов делегаций, проезжающих транзитом через Швейцарию, были отменены фан-зоны с гигантскими экранами, запланированные по случаю Чемпионата мира по футболу.

Кроме того, из 35 границ между Францией и Швейцарией только 7 останутся открытыми с 12 по 18 июня, что вызовет многочисленные затруднения.

В этом году саммит лидеров G7 пройдет в Эвиане, во Французских Альпах, с 15 по 17 июня. На саммит прибудет президент США Дональд Трамп. Европейские лидеры во время встречи надеются затронуть ряд тем, в частности войну в Украине и конфликт в Иране.

В прошлом году американский президент покинул саммит раньше из-за напряженности в отношениях с Ираном.

Ранее французский президент Макрон пригласил Трампа на ужин один на один по завершении саммита, но Белый дом до сих пор не подтвердил, примет ли он приглашение.

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Франция G7 (Группа семи)
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