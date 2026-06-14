Тисячі людей протестують у Женеві проти саміту G7

Тисячі демонстрантів зібралися в неділю у Женеві, щоб висловити своє невдоволення групою багатих країн G7, тоді як президент США Дональд Трамп та його колеги мають провести саміт, що розпочнеться на наступний день у сусідній Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Екологи та феміністки приєдналися до противників імперіалізму, захисників незалежних ЗМІ, прихильників прав палестинців та інших у парку на березі озера в Женеві для маршу містом. Повз них проплив човен із написом на вітрилі "No G7", а під блакитним небом засмагали та купалися відпочивальники.

Серед натовпу була група з близько 15 молодих людей у чорних балахонах та масках, які зібралися за антитрампівським банером. Також можна було побачити плакати з написом "Антисемітизм – ніколи; антисіонізм – завжди".

Організатори протесту надрукували посібник для демонстрантів, що містив карту периметра безпеки, поради щодо підготовки до маршу та рекомендації щодо поведінки у разі затримання поліцією.

Швейцарські та французькі органи влади розгорнули тисячі поліцейських для забезпечення безпеки триденного саміту, що розпочнеться в понеділок у курортному містечку Евіан-ле-Бен, Франція. Лідери планують обговорити питання, що стосуються Близького Сходу, України та глобальних економічних дисбалансів.

Влада перекрила дороги, заборонила несанкціоновані зібрання та пообіцяла фінансову підтримку підприємствам, які можуть постраждати від заворушень. Десятки підприємств та магазинів забивали свої вітрини дерев'яними панелями в якості запобіжного заходу – побоюючись заворушень, які залишили слід руйнувань у Женеві під час аналогічного саміту в Евіані у 2003 році. З 35 автомобільних прикордонних переходів відкритими залишаться лише сім.

Демонстранти збиралися протягом кількох днів напередодні недільного маршу в Женеві, найбільшому місті регіону та призначеному місці збору активістів, які виступають проти G7.

У суботу на Женевському озері біля берегів Евіана з'явилася флотилія з близько 20 човнів, на яких були вивішені анти-G7 та пропалестинські банери. За повідомленнями швейцарських ЗМІ, у п'ятницю ввечері було затримано близько 20 протестувальників.

Раніше, як повідомила державна телерадіокомпанія RTS, у Женеві зібралося від 100 до 150 осіб для протестного велопробігу, що сповільнило рух транспорту та супроводжувалося скандуванням анти-G7 та пропалестинських гасел.

Як повідомлялося, саміт лідерів "Групи семи" у французькому Евіан-ле-Бені, до якого також доєднається президент України Володимир Зеленський, охоронятимуть 16 тисяч поліцейських та жандармів.

Минулого року американський президент покинув саміт раніше через напруженість з Іраном.