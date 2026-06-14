Тысячи людей протестуют в Женеве против саммита G7

Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье в Женеве, чтобы выразить свое недовольство группой богатых стран G7, тогда как президент США Дональд Трамп и его коллеги хотят провести саммит, который начнется на следующий день в соседней Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Экологи и феминистки присоединились к противникам империализма, защитников независимых СМИ, сторонников прав палестинцев и других в парке на берегу озера в Женеве для марша по городу. Мимо них проплыла лодка с надписью на парусе "No G7", а под голубым небом загорали и купались отдыхающие.

Среди толпы была группа из около 15 молодых людей в черных балахонах и масках, которые собрались за антитрамповским баннером. Также можно было увидеть плакаты с надписью "Антисемитизм – никогда; антисионизм – всегда".

Организаторы протеста напечатали пособие для демонстрантов, содержащее карту периметра безопасности, советы по подготовке к маршу и рекомендации по поведению в случае задержания полицией.

Швейцарские и французские органы власти развернули тысячи полицейских для обеспечения безопасности трехдневного саммита, который начнется в понедельник в курортном городке Эвиан-ле-Бен, Франция. Лидеры планируют обсудить вопросы, касающиеся Ближнего Востока, Украины и глобальных экономических дисбалансов.

Власти перекрыли дороги, запретили несанкционированные собрания и пообещали финансовую поддержку предприятиям, которые могут пострадать от беспорядков. Десятки предприятий и магазинов забивали свои витрины деревянными панелями в качестве меры предосторожности – опасаясь беспорядков, которые оставили след разрушений в Женеве во время аналогичного саммита в Эвиане в 2003 году. Из 35 автомобильных пограничных переходов открытыми останутся только семь.

Демонстранты собирались в течение нескольких дней накануне воскресного марша в Женеве, крупнейшем городе региона и назначенном месте сбора активистов, выступающих против G7.

В субботу на Женевском озере у берегов Эвиана появилась флотилия из около 20 лодок, на которых были вывешены анти-G7 и пропалестинские баннеры. По сообщениям швейцарских СМИ, в пятницу вечером было задержано около 20 протестующих.

Ранее, как сообщила государственная телерадиокомпания RTS, в Женеве собралось от 100 до 150 человек для протестного велопробега, что замедлило движение транспорта и сопровождалось скандированием анти-G7 и пропалестинских лозунгов.

Как сообщалось, саммит лидеров "Группы семи" во французском Эвиан-ле-Бени, к которому также присоединится президент Украины Владимир Зеленский, будут охранять 16 тысяч полицейских и жандармов.

В прошлом году американский президент покинул саммит раньше из-за напряженности с Ираном.