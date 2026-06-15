Аніта Орбан: рух України до ЄС зупиниться, якщо вона не виконає угоду про меншини

Переговори ЄС з Україною будуть припинені, якщо вона не виконає угоду з Угорщиною про відновлення прав угорської національної меншини на Закарпатті.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила глава МЗС Угорщини Аніта Орбан, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, її цитує Telex.

За словами Орбан, після інтенсивних кількатижневих переговорів з Україною було укладено двосторонню угоду, в якій закріпили права угорської меншини. Цю домовленість було долучено до процесу вступу України до ЄС, сказала міністерка.

У понеділок в Люксембурзі мають відкрити перший кластер "Основи" у рамках переговорного процесу України і ЄС. За словами Аніти Орбан, у межах першого кластера має бути виконано українсько-угорську угоду.

"Це означає, що якщо українська держава не виконає цю угоду, то процес вступу в першій групі (першому кластері. – Ред.) розділів автоматично зупиниться", – сказала Орбан.

Аніта Орбан наголосила: на основі існуючої методології вступу Угорщина буде підтримувати процес, заснований на результатах та реформах.

Глава уряду Угорщини Петер Мадяр також заявляв, що якщо Україна не виконає у встановлені строки свої зобов’язання щодо прав угорської меншини, вона не зможе рухатися далі в процесі вступу до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у п’ятницю ЄС офіційно підтвердив початок вступних переговорів з Україною.

Перед цим Україна виконала останню вимогу Угорщини для відкриття кластера переговорів про вступ.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".