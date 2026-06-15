Анита Орбан: движение Украины в ЕС остановится, если она не выполнит соглашение о меньшинствах

Переговоры ЕС с Украиной будут приостановлены, если она не выполнит соглашение с Венгрией о восстановлении прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, ее цитирует Telex.

По словам Орбан, после интенсивных, многонедельных переговоров с Украиной было заключено двустороннее соглашение, в котором закрепили права венгерского меньшинства. Эта договоренность была приобщена к процессу вступления Украины в ЕС, сказала министр.

В понедельник в Люксембурге должны открыть первый кластер "Основы" в рамках переговорного процесса Украины и ЕС. По словам Аниты Орбан, в рамках первого кластера должно быть выполнено украинско-венгерское соглашение.

"Это означает, что если украинское государство не выполнит это соглашение, то процесс вступления в первой группе (первом кластере. – Ред.) разделов автоматически остановится", – сказала Орбан.

Анита Орбан подчеркнула: на основе существующей методологии вступления Венгрия будет поддерживать процесс, основанный на результатах и реформах.

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр также заявлял, что если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства по правам венгерского меньшинства, она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз.

Как сообщалось, в пятницу ЕС официально подтвердил начало вступительных переговоров с Украиной.

Перед этим Украина выполнила последнее требование Венгрии для открытия кластера переговоров о вступлении.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть движение Украины в ЕС".