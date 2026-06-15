Премьер Испании призвал не забывать о цене войны с Ираном

Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал объявление о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, призвав при этом не забывать о цене конфликта.

Об этом Санчес написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Испании отметил, что во время конфликта погибли более 7 400 человек, преимущественно гражданских. Также были разрушены сотни домов, школ и больниц, а рост цен привел к миллиардным убыткам, в том числе для Европы.

"Вот такой итог конфликта в Иране. Мы надеемся, что объявленное сегодня мирное соглашение поможет положить конец этой нелепости, что его будут соблюдать все стороны, и что оно ознаменует начало нового этапа на Ближнем Востоке. Давайте праздновать. Но не будем забывать. И давайте научимся раз и навсегда, что война – это ошибка. Диалог и дипломатия – единственный путь", – заявил Санчес.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заключении мирного соглашения с Ираном, а также анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшее время.

На этом фоне Германия, Франция, Великобритания и Италия заявили о своей готовности поддержать восстановление движения в Ормузском проливе.

Церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном состоится 19 июня в швейцарском городе Женева.