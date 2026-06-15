Удар по ВПК и "теневому флоту": ЕС утвердил мини-пакет санкций против России

Совет ЕС в понедельник принял так называемый мини-пакет санкций против России, который утвердили параллельно с тем, как идет работа над более широким 21-м санкционным пакетом Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в официальном коммюнике Совета ЕС.

Этот пакет включает в целом 34 физических и 47 юридических лиц и призван еще больше ограничить российский военно-промышленный комплекс, сократить доходы России от энергетики, ударив по ее "теневому флоту", и помешать распространению российской пропаганды.

В частности, этим решением ЕС вводит ограничительные меры в отношении 7 человек и 21 юридического лица, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и его соучастников в третьих странах. Эти меры направлены против нескольких производителей и поставщиков дронов и другого военного оборудования для российской армии, используемого в войне против Украины.

Под ограничения, в частности, попали АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", основанное государственной корпорацией "Роскосмос", а также китайские компании Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company. Кроме того, ограничения коснулись военного инновационного технополиса "ЭРА" и Фонда перспективных исследований, созданных правительством РФ для развития передовых беспилотных технологий в военных целях.

Пакет предусматривает внесение в список двух человек, Тахира Гараева и Константина Рогача, и 24 субъектов, связанных с перевозкой и экспортом сырой нефти или нефтепродуктов из России, в частности через российский "теневой флот". Они охватывают "Лукойл-Западная Сибирь" и многочисленные компании, базирующиеся в России, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге.

В новый санкционный список вошли 10 физических лиц и одна организация, среди которых – российские пропагандисты, причастные к внешним информационным манипуляциям и вмешательству, в частности Анатолий Кузичев, Кирилл Федоров, Роман Антоновский и Мария Волконская, главный редактор контролируемой государством "Крымской газеты". Они ответственны за распространение дезинформации, направленной на оправдание и легитимизацию войны России против Украины.

Также Совет ЕС внес в санкционный список одну организацию и 15 человек, среди которых российские судьи и прокуроры, а также сотрудники правоохранительных органов, органов государственной безопасности и медицинский персонал, которые причастны к преследованию, отравлению и смерти Алексея Навального.

Ранее в понедельник Совет ЕС принял решение о введении санкций против еще шести лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости Молдовы.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила подготовленный ЕС 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.