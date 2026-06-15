Макрон ответил на угрозы Трампа о повышении пошлин на французское вино

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что проведет "уважительную, но решительную" дискуссию с американским коллегой Дональдом Трампом из-за его угроз ввести 100-процентные пошлины на французское вино, если Париж не отменит 3-процентный налог на американских технологических гигантов.

Об этом Макрон заявил журналистам, передает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Отвечая на угрозы Трампа перед саммитом G7 во Франции, Макрон отметил, что вопрос цифровых налогов является исключительно делом европейцев, а не США.

"Этот цифровой налог был утвержден европейцами, его уже ввели несколько стран, и он является частью нашего законодательства. Не Соединенные Штаты решают, какими должны быть законы европейцев или французов", – заявил французский президент в городе Эвьян, где вечером должен начаться саммит "семерки" с участием американского лидера.

Причиной угроз Трампа стал 3-процентный сбор с доходов от цифровых услуг, полученных во Франции компаниями, чей доход в этой стране превышает 25 млн евро, а во всем мире – 750 млн евро. Вопрос цифровых налогов является деликатным для президента США, который пользуется сильной поддержкой нескольких генеральных директоров технологических гигантов. В прошлом году Канаде пришлось отказаться от этой идеи, чтобы спасти свои торговые переговоры с Вашингтоном.

Президент Франции объявил, что обсудит этот вопрос с американским коллегой на полях саммита G7, и выступил против введения новых тарифов.

"В торговых вопросах нам нужна стабильность, тарифы никому не выгодны, особенно тарифы между странами G7", – настаивал Макрон.

Как сообщалось, ранее французский президент Макрон пригласил Трампа на ужин с глазу на глаз в завершение саммита "Группы семи". По данным СМИ, Трамп якобы принял приглашение.

Приглашение Макрона, вероятно, было попыткой понравиться Трампу, который любит роскошь и позолоченные интерьеры, а также попыткой удержать того на саммите до его окончания. На встрече G7 европейские лидеры надеются поднять ряд тем, в частности войну в Украине и конфликт в Иране. В прошлом году президент США покинул саммит раньше из-за напряженности с Ираном.