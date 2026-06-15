В Угорщині ухвалили зміну до Конституції, що не дозволить Орбану повернутись на посаду

В Угорщині парламент підтримав поправку до Конституції, яка встановлює максимальний допустимий термін перебування на прем’єрській посаді та не дозволить повернутися Віктору Орбану.

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

Угорський парламент 15 червня підтримав зміни до основного закону, якими обмежують можливий термін перебування на посаді прем’єр-міністра вісьмома роками – у тому числі з перервами.

Правило поширюватиметься на усіх осіб, які обіймали прем’єрську посаду з 2 травня 1990 року – відтак і експрем’єра Віктора Орбана, закриваючи йому потенційний шлях до повернення після 16 років при владі.

У його партії "Фідес" критикують поправки за "персональну упередженість" і "зворотну дію " та зауважують, що таких правил немає у жодній з парламентських демократій у Європі.

Раніше парламент Угорщини проголосував за скорочення заробітних плат депутатів на 40%.

Нагадаємо, минулими вихідними на з’їзді "Фідес" Орбана переобрали головою партії.