В Венгрии приняли изменение в Конституцию, которое не позволит Орбану вернуться

В Венгрии парламент поддержал поправку к Конституции, которая устанавливает максимальный допустимый срок пребывания на премьерской должности и не позволит вернуться Виктору Орбану.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

Венгерский парламент 15 июня поддержал изменения в основной закон, которыми ограничивают возможный срок пребывания на посту премьер-министра восемью годами – в том числе с перерывами.

Правило будет распространяться на всех лиц, занимавших премьерскую должность со 2 мая 1990 года – следовательно и экс-премьера Виктора Орбана, закрывая ему потенциальный путь к возвращению после 16 лет у власти.

В его партии "Фидес" критикуют поправки за "персональную предвзятость" и "обратное действие" и отмечают, что таких правил нет ни в одной из парламентских демократий в Европе.

Ранее парламент Венгрии проголосовал за сокращение заработных плат депутатов на 40%.

Напомним, в минувшие выходные на съезде "Фидес" Орбана переизбрали председателем партии.