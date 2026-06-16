СПГ, "теневой флот", разведчики: правительство Британии представило новые санкции против РФ

Великобритания объявила о 70 новых санкциях, направленных, в частности, против российского "теневого флота", цепей поставок для военных закупок и сетей незаконного финансирования, которые используются для обхода санкций.

Об этом правительство Британии сообщило во вторник, 16 июня, пишет "Европейская правда".

Под новые санкции попали более 20 нефтяных танкеров "теневого флота" РФ в соответствии с новыми и расширенными полномочиями, введенными в прошлом месяце.

Великобритания также усилила давление на тех, кого подозревают в содействии незаконной торговле нефтью, что приносит выгоду режиму Владимира Путина, дополнительно введя санкции против судовых страховщиков и других компаний, связанных с морскими перевозками.

Примечательно, что Великобритания стала первой страной G7, которая ввела санкции против нескольких судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), недавно приобретенных Россией за значительные средства для обслуживания подсанкционного проекта Arctic LNG 2, отвечающего за экспорт миллионов тонн СПГ.

"Эти санкции направлены против судов, денег и лиц, которые поддерживают российскую военную экономику, а следовательно – угрожают европейской безопасности. Работая вместе с нашими союзниками по G7, мы продолжим усиливать давление на Путина и его круг приспешников, пока российская военная машина не будет остановлена, а мир не вернется на наш континент", – прокомментировал глава правительства Великобритании Кир Стармер.

На сегодня Великобритания уже ввела санкции против более 600 судов "теневого флота" и судов для перевозки СПГ.

Новые меры также касаются сети российской военной разведки, действующей вокруг компании-прикрытия LLC Neptune Co Ltd (Neptune). Neptune вовлечена в тайное приобретение западных технологий для российских военных.

Свежие санкции направлены против трех компаний и 10 офицеров военной разведки, подозреваемых в закупке военных технологий, в которых Россия остро нуждается для продолжения военной агрессии против Украины.

Кроме того, санкции коснулись поставщиков критически важного военного оборудования для России в третьих странах – Китае, Таиланде и Турции.

Под ограничения также попали несколько организаций, которые помогают России незаконно перемещать средства в обход западных санкций, в частности одна структура в Нигерии.

Ожидается, что британский премьер-министр выступит во время саммита G7, призвав лидеров к совместным дальнейшим действиям, чтобы обеспечить Украине справедливый и длительный мир, которого она заслуживает.

Напомним, Совет ЕС в понедельник принял так называемый мини-пакет санкций против России, который утвердили параллельно с тем, как идет работа над более широким 21-м санкционным пакетом Евросоюза.