Санду заявила, що членство Молдови у ЄС стає реальністю

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що відкриття першого переговорного кластера з ЄС означає для країни реальність членства у Європейському Союзі.

Про це Санду написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Санду зазначила, що відкриття кластера "Основи" у понеділок стало ще одним кроком Молдови на її європейському шляху.

"Ці розділи європейського законодавства стосуються речей, які мають найбільше значення для людей: справедливого правосуддя, інституцій, що працюють в інтересах громадян, боротьби з корупцією, дотримання основних прав та держави, яка забезпечує рівні можливості для всіх", – прокоментувала Санду.

Вона додала, що Молдова рухається вперед, і шлях, що залишився, вимагає подальшої наполегливості.

"Але сьогодні у нас є ще один привід для впевненості: вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу вже не є віддаленою метою, а реальністю, яку ми вже будуємо", – вважає лідерка Молдови.

15 червня Європейський Союз та Молдова провели міжурядову конференцію, що дала офіційний старт вступним переговорам за першим кластером.

Відкриття переговорів з Молдовою відбулося у Люксембурзі відразу після української міжурядової конференції, на якій ЄС відкрив переговори з Україною.

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