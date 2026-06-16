Санду заявила, что членство Молдовы в ЕС становится реальностью

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что открытие первого переговорного кластера с ЕС означает для страны реальность членства в Европейском Союзе.

Об этом Санду написала на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Санду отметила, что открытие кластера "Основы" в понедельник стало еще одним шагом Молдовы на ее европейском пути.

"Эти разделы европейского законодательства касаются вещей, которые имеют наибольшее значение для людей: справедливого правосудия, институтов, работающих в интересах граждан, борьбы с коррупцией, соблюдения основных прав и государства, которое обеспечивает равные возможности для всех", – прокомментировала Санду.

Она добавила, что Молдова движется вперед, и оставшийся путь требует дальнейшей настойчивости.

"Но сегодня у нас есть еще один повод для уверенности: вступление Республики Молдова в Европейский Союз уже является не отдаленной целью, а реальностью, которую мы уже строим", – считает лидер Молдовы.

15 июня Европейский Союз и Молдова провели межправительственную конференцию, которая дала официальный старт вступительным переговорам по первому кластеру.

Открытие переговоров с Молдовой состоялось в Люксембурге сразу после украинской межправительственной конференции, на которой ЕС открыл переговоры с Украиной.

Читайте также объяснение, что означает решение ЕС по Украине, которое приняли в Люксембурге, и смотрите видеоверсию о деталях решения о переговорах о вступлении в ЕС