Зеленский: пока торможений в открытии всех кластеров с ЕС никто не видит

Президент Владимир Зеленский после общения с лидерами G7 во Франции заявил, что пока торможений в процессе открытия всех кластеров на переговорах с ЕС "никто не видит".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в аудиокомментарии журналистам.

По словам главы государства, в вопросе вступления в ЕС "все понимают, что Украина, несмотря на войну, делает шаги вперед".

"Вся "семерка" поддерживает наше членство в ЕС. И Урсула (фон дер Ляйен), и Антониу (Кошта) – все признают, что мы открыли (первый) кластер абсолютно справедливо. И все кластеры будут открыты. Пока что никаких торможений в этом процессе никто не видит", – сказал Зеленский.

Он пожелал, чтобы процесс продолжался без торможений и в дальнейшем.

Как сообщала "Европейская правда", на уровне ЕС уже есть согласованная дата открытия пяти кластеров в переговорах о вступлении Украины – это 14 июля.

Как известно, 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка убежден, что среди стран ЕС будет единодушное согласие относительно открытия остальных пяти переговорных кластеров с Украиной.

Читайте также статью "ЕвроПравды": Кластер наш! Что означает решение ЕС по Украине, которое приняли в Люксембурге.