G7 заявила, що угода США з Іраном пропонує "історичну можливість"
Лідери країн G7 привітали оголошення про укладення угоди між США та Іраном як прорив та історичну можливість запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у комюніке лідерів за підсумками саміту G7 у Франції.
У спільній заяві відзначається, що лідери держав G7 визнають "прорив і можливості, що наразі існують на Близькому Сході".
"Ми вітаємо оголошення про укладення угоди між Сполученими Штатами та Іраном, досягнутої завдяки рішучому керівництву президента Трампа та за підтримки країн-посередників, яка надає історичну можливість запобігти отриманню Іраном будь-якої ядерної зброї та протидіяти загрозам, пов’язаним з його діяльністю в регіоні та у сфері балістичних ракет", – сказано у комюніке.
Лідери наголосили, що підтримують цю угоду та готові сприяти її реалізації.
Вони підкреслили, що багатонаціональна, незалежна та оборонна ініціатива під керівництвом Франції та Великої Британії може відіграти важливу роль у сприянні відновленню морського судноплавства в Ормузькій протоці.
"Ми рішуче підтримуємо укладення міцної та всеосяжної дипломатичної угоди, що стане продовженням меморандуму про взаєморозуміння, досягнутого президентом Трампом, яка зможе забезпечити мир і безпеку для всіх у регіоні. Ми наголошуємо на необхідності проведення переговорів з цією метою, щоб протидіяти загрозам, які створює Іран у регіоні та за його межами, і забезпечити, щоб ця країна ніколи не отримала ядерної зброї", – йдеться також у комюніке.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки.
Трамп в кулуарах саміту G7 допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджених у відповідь на світове зростання цін, яке спричинила війна в Ірані.