G7 заявила, что соглашение США с Ираном предлагает "историческую возможность"

Лидеры стран G7 приветствовали объявление о заключении соглашения между США и Ираном как прорыв и историческую возможность предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в коммюнике лидеров по итогам саммита G7 во Франции.

В совместном заявлении отмечается, что лидеры государств G7 признают "прорыв и возможности, которые сейчас существуют на Ближнем Востоке".

"Мы приветствуем объявление о заключении соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, достигнутого благодаря решительному руководству президента Трампа и при поддержке стран-посредников, которое предоставляет историческую возможность предотвратить получение Ираном любого ядерного оружия и противодействовать угрозам, связанным с его деятельностью в регионе и в сфере баллистических ракет", – сказано в коммюнике.

Лидеры подчеркнули, что поддерживают это соглашение и готовы способствовать его реализации.

Они подчеркнули, что многонациональная, независимая и оборонная инициатива под руководством Франции и Великобритании может сыграть важную роль в содействии восстановлению морского судоходства в Ормузском проливе.

"Мы решительно поддерживаем заключение прочного и всеобъемлющего дипломатического соглашения, которое станет продолжением меморандума о взаимопонимании, достигнутого президентом Трампом, которое сможет обеспечить мир и безопасность для всех в регионе. Мы подчеркиваем необходимость проведения переговоров с этой целью, чтобы противодействовать угрозам, которые создает Иран в регионе и за его пределами, и обеспечить, чтобы эта страна никогда не получила ядерного оружия", – говорится также в коммюнике.

Напомним, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива.

Трамп в кулуарах саммита G7 допустил, что не будет продолжать исключения из санкций против российской нефти, введенных в ответ на мировой рост цен, который вызвала война в Иране.