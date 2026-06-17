ЗМІ: США відмовились показати Ізраїлю меморандум з Іраном

Ізраїль попросив США надати текст меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, але отримав відмову, внаслідок чого ключовий союзник Сполучених Штатів залишився в невіданні щодо домовленостей, які вже широко критикують.

Про це телеканалу CNN повідомило ізраїльське джерело, пише "Європейська правда".

За даними джерела, однією з причин відмови було побоювання адміністрації Трампа, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оприлюднить текст меморандуму до його офіційного представлення.

Ізраїльський телеканал i24 News першим повідомив про цей запит та подальшу відмову США. Один з американських посадовців назвав цю інформацію неточною і зазначив, що "Сполучені Штати протягом усього переговорного процесу підтримували тісну координацію з нашими регіональними партнерами, зокрема з Ізраїлем".

У понеділок ввечері Нетаньягу провів пресконференцію, під час якої у своїй восьмихвилинній вступній промові він майже не торкнувся теми меморандуму.

Відповідаючи на запитання після цього, Нетаньягу зазначив, що він і президент Дональд Трамп "не завжди доходять згоди". "Ми досі не знаємо, яким саме буде цей договір", – сказав Нетаньягу.

Нагадаємо, 16 червня Трамп заявив, що у межах кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі підписаного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння.

Увечері 15 червня Трамп підтвердив, що меморандум з Іраном вже підписано, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.

Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.