СМИ: США отказались показать Израилю меморандум с Ираном

Израиль попросил США предоставить текст меморандума о взаимопонимании с Ираном, но получил отказ, в результате чего ключевой союзник Соединенных Штатов остался в неведении относительно договоренностей, которые уже широко критикуют.

Об этом телеканалу CNN сообщил израильский источник, пишет "Европейская правда".

По данным источника, одной из причин отказа было опасение администрации Трампа, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обнародует текст меморандума до его официального представления.

Израильский телеканал i24 News первым сообщил об этом запросе и последующем отказе США. Один из американских чиновников назвал эту информацию неточной и отметил, что "Соединенные Штаты на протяжении всего переговорного процесса поддерживали тесную координацию с нашими региональными партнерами, в частности с Израилем".

В понедельник вечером Нетаньяху провел пресс-конференцию, во время которой в своей восьмиминутной вступительной речи он почти не коснулся темы меморандума.

Отвечая на вопросы после этого, Нетаньяху отметил, что он и президент Дональд Трамп "не всегда приходят к согласию". "Мы до сих пор не знаем, каким именно будет этот договор", – сказал Нетаньяху.

Напомним, 16 июня Трамп заявил, что в пределах нескольких дней будет готов публично раскрыть детали подписанного с Ираном меморандума о взаимопонимании.

Вечером 15 июня Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном уже подписан, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.

Сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.