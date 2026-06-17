В Молдове предупредили: спецслужбы РФ собирают данные граждан для мошенничества

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы сообщила, что российские спецслужбы массово собирают персональные данные граждан страны с целью использования их в мошеннических операциях.

Об этом говорится в заявлении молдавской спецслужбы, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, данные собираются различными способами, в частности "путем приобретения незаконно утекших баз данных в даркнете, взлома частных серверов, а также использования базы данных, собранной преступной группировкой „Шор" в течение последних лет, которая содержит информацию об около 145 тысячах граждан, предоставивших свои персональные данные".

"Анализ имеющейся информации свидетельствует о наличии подробных баз данных, содержащих имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса проживания, а также копии документов, удостоверяющих личность", – заявили в СИБ.

Собранная информация затем передается организованным преступным группировкам, действующим на трансграничном уровне, для использования в схемах мошенничества и хищения средств с банковских карт граждан, а также наличных, добавили в спецслужбе Молдовы.

"Эти действия являются не единичными инцидентами, а частью гибридной войны, направленной на подрыв национальной стабильности. Цель таких атак – создание ощущения опасности и недоверия в обществе", – отметили в СИБ.

Жителей Молдовы призывают не передавать свои персональные данные неизвестным лицам или компаниям, которые предлагают быстрый и легкий заработок, не сообщать пароли и другие конфиденциальные данные по телефону, а также тщательно проверять любые запросы относительно кодов или денежных переводов.

Между тем в Бундесвере считают, что Германия с опозданием осознала масштабы гибридных атак со стороны России, однако в последние годы ее политическое руководство и структуры безопасности все активнее привлекают внимание общества к этой угрозе.

А в конце мая Департамент государственной безопасности Литвы отметил все более агрессивную и радикальную риторику России.