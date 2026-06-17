Британський ексміністр готовий ініціювати боротьбу за лідерство у Лейбористські партії

Колишній міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що готовий вже наступного тижня ініціювати боротьбу за лідерство в Лейбористській партії з метою заміни Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Стрітінг заявив, що "невизначеність і параліч" у партії мають бути подолані, і що він дасть прем’єр-міністру щонайменше вихідні, щоб той міг це обміркувати.

Заява Стрітінга пролунала на тлі того, як у четвер виборці в окрузі Мейкерфілд готуються взяти участь у довиборах, які мер Великого Манчестера Енді Бернем сподівається використати як трамплін для повернення до парламенту напередодні боротьби за лідерство у партії. Опитування показують, що він лідирує в окрузі.

Хоча Бернем має намір якомога швидше замінити Стармера на посаді прем’єр-міністра, його прихильники скептично ставляться до впевненості Стрітінга щодо проведення боротьби за лідерство та висловлюють сумніви щодо того, чи має він підтримку 81 депутата від Лейбористської партії, необхідну для ініціювання процедури.

Проте, коли в середу ввечері в ефірі BBC Two його запитали, чи ініціюватиме він боротьбу за лідерство у разі перемоги Бернема, Стрітінг відповів: "Я вважаю, що прем’єр-міністру слід дати трохи простору та часу, щоб подумати протягом вихідних, і, на мою думку, тоді ми побачимо, у якому становищі опинимося. Я б волів, щоб прем’єр-міністр ухвалив рішення на власних умовах, а не залишав це мені, Енді чи комусь іншому".

Якщо ж цього не станеться, додав Стрітінг, "ми не зможемо далі жити в цій невизначеності та паралічі, і змагання доведеться провести, і я готовий це зробити".

Тим часом Стармер заявив, що прагне бачити мера Великого Манчестера Енді Бернема на "важливій посаді в уряді", якщо той повернеться до парламенту.

Довибори до парламенту в окрузі Мейкерфілд, на яких Енді Бернем спробує перемогти, відбудуться 18 червня.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.