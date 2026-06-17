Бывший британский министр готов начать борьбу за лидерство в Лейбористской партии

Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что готов уже на следующей неделе начать борьбу за лидерство в Лейбористской партии с целью смены Кира Стармера на посту премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Стритинг заявил, что "неопределенность и паралич" в партии должны быть преодолены, и что он даст премьер-министру как минимум выходные, чтобы тот мог это обдумать.

Заявление Стритинга прозвучало на фоне того, как в четверг избиратели в округе Мейкерфилд готовятся принять участие в довыборах, которые мэр Большого Манчестера Энди Бернем надеется использовать в качестве трамплина для возвращения в парламент накануне борьбы за лидерство в партии. Опросы показывают, что он лидирует в округе.

Хотя Бернем намерен как можно скорее заменить Стармера на посту премьер-министра, его сторонники скептически относятся к уверенности Стритинга в проведении борьбы за лидерство и выражают сомнения относительно того, имеет ли он поддержку 81 депутата от Лейбористской партии, необходимую для инициирования процедуры.

Однако, когда в среду вечером в эфире BBC Two его спросили, будет ли он инициировать борьбу за лидерство в случае победы Бернема, Стритинг ответил: "Я считаю, что премьер-министру следует дать немного пространства и времени, чтобы подумать в течение выходных, и, на мой взгляд, тогда мы увидим, в каком положении окажемся. Я бы предпочел, чтобы премьер-министр принял решение на своих условиях, а не оставлял это мне, Энди или кому-то еще".

Если же этого не произойдёт, добавил Стритинг, "мы не сможем дальше жить в этой неопределённости и параличе, и придётся провести выборы, и я готов это сделать".

Между тем Стармер заявил, что хотел бы видеть мэра Большого Манчестера Энди Бернема на "важной должности в правительстве", если тот вернется в парламент.

Дополнительные выборы в парламент в округе Мейкерфилд, на которых Энди Бернем попытается победить, состоятся 18 июня.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Великобритания может лишиться премьера: как провал на местных выборах подталкивает Стармера к отставке.