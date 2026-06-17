Рютте запевнив: Трамп відіграє позитивну роль у врегулюванні війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що президент США Дональд Трамп послідовно працює над припиненням війни Росії проти України та відіграє важливу роль у спробах досягти мирної угоди.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

У Рютте запитали, чи наближається позиція американського президента щодо питання завершення російсько-української війни до позиції України.

На це генеральний секретар НАТО запевнив, що "завжди позитивно оцінював позицію США". На думку Рютте, саме США змогли "зрушити ситуацію з мертвої точки" після повернення Трампа до влади.

"Він разом зі своєю командою – Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером, Марко Рубіо та Пітом Гегсетом – послідовно робить усе можливе, щоб покласти край цій жахливій війні", – наголосив Рютте.

Він зазначив, що наразі Росія не просувається вперед у війні, а Україна "тримається добре".

"Ми бачимо, що Україна здатна вбивати або тяжко поранити від 30 до 35 тисяч російських військових щомісяця. Це справді разючі цифри. Звісно, це трагедія для сімей цих людей, але Україна не просила їх приходити сюди – вона змушена захищатися", – наголосив генеральний секретар НАТО.

Також Рютте зауважив, що для того, аби укласти мирну угоду, потрібно, аби дві сторони були готові до переговорів. Він наголосив, що український президент Володимир Зеленський готовий до них, а от очільник Кремля Владімір Путін – ні.

"І тут американський президент, на мою думку, вже півтора року відіграє дуже позитивну роль, намагаючись покласти край цій війні. Він хоче її завершити, і я повністю це підтримую", – додав генсекретар НАТО.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні.

Таку ж думку висловлював й прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.