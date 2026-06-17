Рютте заверил: Трамп играет позитивную роль в урегулировании войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверен, что президент США Дональд Трамп последовательно работает над прекращением войны России против Украины и играет важную роль в попытках достичь мирного соглашения.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

У Рютте спросили, приближается ли позиция американского президента по вопросу завершения российско-украинской войны к позиции Украины.

На это генеральный секретарь НАТО заверил, что "всегда положительно оценивал позицию США". По мнению Рютте, именно США смогли "сдвинуть ситуацию с мертвой точки" после возвращения Трампа к власти.

"Он вместе со своей командой – Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером, Марко Рубио и Питом Хегсетом – последовательно делает все возможное, чтобы положить конец этой ужасной войне", – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что пока Россия не продвигается вперед в войне, а Украина "держится хорошо".

"Мы видим, что Украина способна убивать или тяжело ранить от 30 до 35 тысяч российских военных ежемесячно. Это действительно поразительные цифры. Конечно, это трагедия для семей этих людей, но Украина не просила их приходить сюда – она вынуждена защищаться", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Также Рютте отметил, что для того, чтобы заключить мирное соглашение, нужно, чтобы две стороны были готовы к переговорам. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский готов к ним, а вот глава Кремля Владимир Путин – нет.

"И здесь американский президент, по моему мнению, уже полтора года играет очень положительную роль, пытаясь положить конец этой войне. Он хочет ее завершить, и я полностью это поддерживаю", – добавил генсекретарь НАТО.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм по поводу того, что, по его мнению, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп достигли общей позиции относительно войны в Украине.

Такое же мнение высказывал и премьер-министр Канады Марк Карни.

Лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.