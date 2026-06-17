Трамп відновить бомбардування Ірану, якщо йому "не сподобається" угода

Президент США Дональд Трамп заявив, що він відновить кампанію авіаударів по Ірану, якщо угода між країнами його не задовольнятиме.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час пресконференції з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Американський президент наголосив, що меморандум про взаєморозуміння, який узгодили Тегеран та Вашингтон, не є остаточною угодою, і що він залишає за собою право відновити військові дії проти Ірану.

"Це меморандум про взаєморозуміння. І якщо мені це не сподобається, ми повернемося до того, щоб стріляти по них, скидати бомби їм на голову. Якщо мені це не сподобається, якщо вони не поводяться належним чином, ми одразу повернемося до того, щоб скидати бомби прямо їм на голови, гаразд?" – сказав Трамп на полях саміту G7.

Увечері 15 червня Трамп підтвердив, що меморандум з Іраном вже підписано, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства. Зазначимо, що йдеться про меморандум про взаєморозуміння з Тегераном, який встановлює 60-денний термін для досягнення остаточної угоди між країнами. Його підписання очікується 19 червня у швейцарській Женеві.

Президент США вважає, що наступний етап перемовин з Іраном після підписання "рамкового" меморандуму про взаєморозуміння буде простішим.

Тим часом телеканал CNN опублікував текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, що складається з 14 пунктів і ще не оприлюднений офіційно.