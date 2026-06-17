У Фінляндії схвалили закон, що дозволяє зберігати ядерну зброю на її території

У середу фінські депутати проголосували за законопроєкт, що дозволяє імпорт, транспортування, постачання та зберігання ядерної зброї на території Фінляндії, якщо це необхідно для національної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Рішення ухвалили 125 голосами проти 61. Уряд заявив, що ця зміна спрямована на посилення стримувального ефекту в умовах все більш непередбачуваної ситуації з безпекою.

"Цим законопроєктом ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо можливість повноцінного використання ядерного стримування НАТО для захисту Фінляндії", – прокоментував міністр оборони Антті Хяккянен.

Цей законодавчий акт наближає правила Фінляндії щодо ядерної зброї до правил інших членів Організації Північноатлантичного договору після того, як країна приєдналася до альянсу у 2023 році.

Європейські уряди переглядають політику стримування на тлі невизначеності щодо намірів Росії та сумнівів стосовно довгострокової надійності гарантій безпеки з боку США.

Фінляндія також розглядає можливість приєднання до ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона щодо поширення ядерного стримування Франції по всій Європі. Очікується, що політичні діячі в Гельсінкі ухвалять рішення з цього питання восени.

Голосування у фінському парламенті відбулося після гострих дебатів. Деякі опозиційні партії оскаржували плани уряду, заявляючи, що керівні партії не змогли досягти широкого парламентського консенсусу в цьому процесі, як це зазвичай буває у разі ухвалення важливих рішень у сфері зовнішньої політики чи політики безпеки.

У Кремлі раніше розкритикували ідею Фінляндії дозволити розміщення ядерної зброї.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час.