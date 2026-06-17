В Финляндии одобрили закон, позволяющий хранить ядерное оружие на ее территории

В среду финские депутаты проголосовали за законопроект, позволяющий импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии, если это необходимо для национальной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Решение было принято 125 голосами против 61. Правительство заявило, что это изменение направлено на усиление сдерживающего эффекта в условиях все более непредсказуемой ситуации с безопасностью.

"Этим законопроектом мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем возможность полноценного использования ядерного сдерживания НАТО для защиты Финляндии", – прокомментировал министр обороны Антти Хяккянен.

Этот законодательный акт приближает правила Финляндии по ядерному оружию к правилам других членов Организации Североатлантического договора после того, как страна присоединилась к альянсу в 2023 году.

Европейские правительства пересматривают политику сдерживания на фоне неопределенности относительно намерений России и сомнений относительно долгосрочной надежности гарантий безопасности со стороны США.

Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона по распространению ядерного сдерживания Франции по всей Европе. Ожидается, что политические деятели в Хельсинки примут решение по этому вопросу осенью.

Голосование в финском парламенте состоялось после острых дебатов. Некоторые оппозиционные партии оспаривали планы правительства, заявляя, что правящие партии не смогли достичь широкого парламентского консенсуса в этом процессе, как это обычно бывает в случае принятия важных решений в сфере внешней политики или политики безопасности.

В Кремле ранее раскритиковали идею Финляндии разрешить размещение ядерного оружия.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.