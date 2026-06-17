Трамп відмовився відповідати на питання щодо відповідальності Путіна за війну в Україні

Президент США Дональд Трамп відмовився називати правителя РФ Владіміра Путіна "більш відповідальним" за продовження війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", це сталося під час зустрічі Трампа з прем’єром Індії Нарендрою Моді у Франції.

Журналіст запитав американського президента, чи вважає він, що Путін несе більшу відповідальність за продовження війни в Україні. На це Трамп заявив, що не хоче коментувати цю тему, оскільки прагне завершити російсько-українську війну.

"Я не хочу це коментувати, бо намагаюся вирішити цю справу, а це не полегшує завдання", – відповів президент США.

У розмові з журналістами Трамп повторив, що мав "плідні переговори" з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним. Глава Білого дому зазначив, що вони "не надто прихильні одне до одного".

"Я поклав край восьми війнам, і, чесно кажучи, думав, що ця буде однією з найлегших. Але вони не надто прихильні одне до одного, і це значно ускладнює справу", – заявив американський президент.

За даними ЗМІ, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки.

В кулуарах саміту "Групи семи" у Франції відбулася двостороння зустріч президентів США та України.

Зеленський повідомив, що під час спілкування з Трампом на полях саміту G7 у Франції обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.