Трамп отказался отвечать на вопрос об ответственности Путина за войну в Украине

Президент США Дональд Трамп отказался называть лидера РФ Владимира Путина "более ответственным" за продолжение войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", это произошло во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во Франции.

Журналист спросил американского президента, считает ли он, что Путин несёт больше ответственности за продолжение войны в Украине. На это Трамп заявил, что не хочет комментировать эту тему, поскольку стремится завершить российско-украинскую войну.

"Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь решить этот вопрос, а это не облегчает задачу", – ответил президент США.

В беседе с журналистами Трамп повторил, что провел "плодотворные переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Глава Белого дома отметил, что они "не слишком расположены друг к другу".

"Я положил конец восьми войнам, и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых легких. Но они не слишком расположены друг к другу, и это значительно усложняет дело", – заявил американский президент.

По данным СМИ, президент США в кулуарах саммита G7 заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива.

В кулуарах саммита "Группы семи" во Франции состоялась двусторонняя встреча президентов США и Украины.

Зеленский сообщил, что во время беседы с Трампом на полях саммита G7 во Франции обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.