ЗМІ: генсек НАТО відвідає США, щоб "згладити напруженість" перед самітом в Анкарі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного вівторка відвідає Вашингтон перед щорічним самітом Альянсу в Анкарі в липні.

Про це стало відомо виданню Euronews, пише "Європейська правда".

Візит Рютте до Вашингтона 23–25 червня, припадає на час, коли союзники готуються до саміту, який, як сподіваються представники НАТО, буде більш згуртованим після кількох місяців трансатлантичних суперечок.

За даними джерел в Альянсі, генсек сподівається відновити відносини між Вашингтоном та його союзниками після місяців напруженості через європейську опозицію до американсько-ізраїльської військової кампанії проти Ірану.

Як зазначають джерела, досягнення угоди між Вашингтоном та Тегераном зменшило ризик перетворення липневого саміту на протистояння між президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

"Тепер, коли є угода, вона ставить нас у кращу позицію", – сказав один із посадовців НАТО Euronews, додавши, що Трамп "буде в кращому становищі" після підтвердження мирної угоди з Іраном.

"Нумо дивитися правді в очі: щоразу, коли в Ірані щось йшло погано, це викликало серйозний удар по союзниках по НАТО", – додало джерело.

Трамп був розлючений, коли деякі країни НАТО спочатку відмовилися надати американським військам доступ до баз у Європі для операцій, пов'язаних з конфліктом. Натомість Німеччина надала повний доступ до авіабази Рамштайн, яка використовувалася для координації ударів безпілотників та ракет проти Ірану. Відносини з Вашингтоном погіршилися після того, як канцлер Фрідріх Мерц розкритикував дії США щодо вирішення конфлікту. Трамп відповів скороченням військової присутності США в Німеччині та публічним докором союзникам, які, на його думку, не підтримали кампанію.

Крім того, очікується, що зусилля Європи щодо відновлення свободи судноплавства через Ормузьку протоку після досягнення угоди між США та Іраном про припинення воєнних дій будуть займати чільне місце в обговореннях на саміті.

За даними ЗМІ, президент США на полях саміту G7 заявив про готовність підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки.

ЗМІ писали, що німецький канцлер Фрідріх Мерц планує провести зустріч із європейськими лідерами наприкінці цього місяця, щоб розробити план налагодження відносин із Трампом на саміті НАТО в липні.