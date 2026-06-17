СМИ: генсек НАТО посетит США, чтобы "сгладить напряженность" перед саммитом в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в следующий вторник посетит Вашингтон перед ежегодным саммитом Альянса в Анкаре в июле.

Об этом стало известно изданию Euronews, пишет "Европейская правда".

Визит Рютте в Вашингтон 23–25 июня приурочен к периоду, когда союзники готовятся к саммиту, который, как надеются представители НАТО, будет более сплоченным после нескольких месяцев трансатлантических споров.

По данным источников в Альянсе, генеральный секретарь надеется восстановить отношения между Вашингтоном и его союзниками после нескольких месяцев напряженности, вызванной европейским противодействием американо-израильской военной кампании против Ирана.

Как отмечают источники, достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном снизило риск превращения июльского саммита в противостояние между президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

"Теперь, когда соглашение достигнуто, оно ставит нас в более выгодное положение", – сказал один из чиновников НАТО Euronews, добавив, что Трамп "будет в более выгодном положении" после подтверждения мирного соглашения с Ираном.

"Давайте посмотрим правде в глаза: каждый раз, когда в Иране что-то шло плохо, это наносило серьезный удар по союзникам по НАТО", – добавил источник.

Трамп был разгневан, когда некоторые страны НАТО сначала отказались предоставить американским войскам доступ к базам в Европе для операций, связанных с конфликтом. Вместо этого Германия предоставила полный доступ к авиабазе Рамштайн, которая использовалась для координации ударов беспилотников и ракет по Ирану. Отношения с Вашингтоном ухудшились после того, как канцлер Фридрих Мерц раскритиковал действия США по урегулированию конфликта. Трамп ответил сокращением военного присутствия США в Германии и публичным упреком союзникам, которые, по его мнению, не поддержали кампанию.

Кроме того, ожидается, что усилия Европы по восстановлению свободы судоходства через Ормузский пролив после достижения соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий будут занимать видное место в обсуждениях на саммите.

По данным СМИ, президент США на полях саммита G7 заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива.

СМИ писали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует провести встречу с европейскими лидерами в конце этого месяца, чтобы разработать план налаживания отношений с Трампом на саммите НАТО в июле.