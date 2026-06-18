В Нидерландах запускают производство украинских беспилотных систем

Украина и Нидерланды договорились о запуске производства украинских беспилотных систем на территории Нидерландов в рамках программы Build with Ukraine.

Об этом в своих соцсетях сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает "Европейская правда".

Федоров находился с визитом в Нидерландах, в рамках которого провел встречи с министром обороны Нидерландов, премьер-министром Робом Йеттеном, представителями парламента, оборонной промышленности и научно-исследовательской организации TNO.

"Основной акцент – увеличение объема и качества международной военной помощи Украине и привлечение дополнительных ресурсов на приоритетные направления обороны", – отметил он.

Министр сообщил, что в рамках программы Build with Ukraine запускается производство украинских беспилотных систем в Нидерландах.

"В ближайшее время начнётся производство украинских решений mid-strike и deep-strike при финансовой поддержке Министерства обороны Нидерландов. На первом этапе все производственные мощности будут работать на нужды Украины", – рассказал Федоров.

Также было подписано соглашение об оборонных инновациях и сотрудничестве оборонных предприятий.

Напомним, накануне стало известно, что Нидерланды выделяют 500 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины.

Кроме того, СМИ сообщали, что Украина хочет получить от союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое временное преимущество на поле боя над Россией.

Эта просьба будет озвучена 18 июня на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн".