Рютте: Зеленский примет участие в заседании в формате "Рамштайн"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО, пишет корреспондент "Европейской правды".

Утром 18 июня Рютте заявил, что в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" примет участие украинский президент, который накануне прибыл в Бельгию.

"Вчера вечером я имел честь принимать его у себя", – поделился генсек НАТО.

Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля заявил, что государства-члены Альянса в течение 2026 года окажут Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.

Тогда министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины несколько стран объявили о новых взносах в схему PURL, в рамках которой страны НАТО и другие партнеры закупают американское оружие для Украины.