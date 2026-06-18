У Британії почалися вирішальні для майбутнього Стармера довибори у парламент

У четвер у північному англійському окрузі Мейкерфілд проходять довибори у парламент, які можуть прокласти шлях меру Великого Манчестера Енді Бернему до висунення його кандидатури на посаду прем’єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Понад 30 виборчих дільниць у цьому парламентському окрузі відкрилися о 07:00 за місцевим часом і закриються о 22:00, після чого розпочнеться підрахунок голосів. Результати очікуються рано в п’ятницю.

У довиборах, що відбуваються через відставку депутата від Лейбористської партії, беруть участь 14 кандидатів.

Ці вибори привернули незвичайну увагу, оскільки їхній результат визначить політичне майбутнє теперішнього лідера лейбористів та прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Якщо Енді Бернем переможе кандидата від правопопулістської партії Reform UK, то це дасть старт боротьбі за заміну Стармера на посаді лідера Лейбористської партії.

Такий розвиток подій може привести до того, що Британія отримає сьомого прем’єр-міністра за трохи більше ніж десятиліття. Сам Стармер пообіцяв продовжувати боротьбу за те, щоб зберегти посаду.

Згідно з опитуваннями, що були проведені напередодні голосування, Бернем лідирує, а кандидат від Reform UK йде слідом за ним.

Напередодні Стармер заявив, що прагне бачити Енді Бернема на "важливій посаді в уряді", якщо той повернеться до парламенту у результаті довиборів.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.