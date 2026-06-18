В Британии начались решающие для будущего Стармера довыборы в парламент

В четверг в северном английском округе Мейкерфилд проходят довыборы в парламент, которые могут проложить путь мэру Большого Манчестера Энди Бернему к выдвижению его кандидатуры на пост премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Более 30 избирательных участков в этом парламентском округе открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 22:00, после чего начнется подсчет голосов. Результаты ожидаются рано в пятницу.

В довыборах, происходящих из-за отставки депутата от Лейбористской партии, участвуют 14 кандидатов.

Эти выборы привлекли необычное внимание, поскольку их результат определит политическое будущее нынешнего лидера лейбористов и премьер-министра Кира Стармера.

Если Энди Бернем победит кандидата от правопопулистской партии Reform UK, то это даст старт борьбе за замену Стармера на посту лидера Лейбористской партии.

Такое развитие событий может привести к тому, что Британия получит седьмого премьер-министра за чуть более чем десятилетие. Сам Стармер пообещал продолжать борьбу за то, чтобы сохранить должность.

Согласно опросам, проведенным накануне голосования, Бернем лидирует, а кандидат от Reform UK идет следом за ним.

Накануне Стармер заявил, что хочет видеть Энди Бернема на "важной должности в правительстве", если тот вернется в парламент в результате довыборов.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.