Топ-дипломат ЕС ответила главе МИД Израиля, который разорвал с ней контакты

Главный дипломат ЕС Кая Каллас ответила министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару, который заявил в четверг, что прекращает все контакты с ней.

Об этом Каллас написала в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Каллас подчеркнула, что ЕС и Израиль связывают многочисленные общие интересы, и что она высоко ценит их диалог и взаимодействие и готова продолжать их "с уважением и конструктивно".

"Диалог является основой дипломатии, особенно когда возникают разногласия. ЕС всегда стремится к конструктивным отношениям с Израилем. Для установления мира на Ближнем Востоке решение о двух государствах остается единственным жизнеспособным путем. ЕС осудил незаконные израильские поселения на Западном берегу, которые все больше затрудняют достижение этой цели. Такова позиция ЕС", – написала Каллас.

Саар заявил о разрыве контактов с Каллас, отметив, что она уже некоторое время действует "одержимо и с явной несправедливостью" в отношении Израиля.

В конце мая Совет Европейского Союза ввел новые санкции, направленные против поселений на Западном берегу реки Иордан.

Лидеры ряда стран призвали Израиль прекратить расширение поселений на Западном берегу реки Иордан и обуздать рост насилия со стороны поселенцев.