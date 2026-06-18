ЗМІ: фон дер Ляєн закликала країни ЄС обмежити прийом українських біженців

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до лідерів країн ЄС з листом, у якому закликала уряди запровадити обмеження на прийом українських біженців.

Зі змістом листа ознайомилися Der Spiegel, dpa та AFP, передає "Європейська правда".

У зверненні, надісланому перед засіданням Європейської ради, зазначається, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українців. Однак сфера застосування захисту має бути обмежена таким чином, щоб не підривати здатність України до самооборони.

Хоч у листі не вказано про конкретні заходи, це можна розцінити як натяк на обмеження прийому чоловіків призовного віку. Про цю пропозицію неодноразово повідомляли західні ЗМІ.

За даними Euractiv, ЄС обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, запровадженої у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають тимчасового захисту.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Детальніше читайте у статті Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків