СМИ: фон дер Ляйен призвала страны ЕС ограничить прием украинских беженцев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к лидерам стран ЕС с письмом, в котором призвала правительства ввести ограничения на прием украинских беженцев.

С содержанием письма ознакомились Der Spiegel, dpa и AFP, передает "Европейская правда".

В обращении, направленном перед заседанием Европейского совета, отмечается, что Европейская комиссия предложит продлить срок действия временной защиты для украинцев. Однако сфера применения защиты должна быть ограничена таким образом, чтобы не подрывать способность Украины к самообороне.

Хотя в письме не указано о конкретных мерах, это можно расценить как намек на ограничение приема мужчин призывного возраста. Об этом предложении неоднократно сообщали западные СМИ.

По данным Euractiv, ЕС обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, введенной в ответ на полномасштабное вторжение России. Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, которые ищут временной защиты.

Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Сначала она была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас директива действует до 4 марта 2027 года.

Подробнее читайте в статье Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила убежища украинцев и что ждет мужчин.