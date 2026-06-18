Міністр оборони Німеччини: "Тепер нам є чому вчитися в України"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологіях європейським партнерам є чому повчитися в України, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на публічній частині зустрічі формату "Рамштайн".

Пісторіус зазначив, що постійний прогрес України у застосуванні безпілотних апаратів і технологізації управління на полі бою прискорив ведення розвідки, виявлення цілей тощо, та окремо відзначив розвиток ударних БпЛА середньої дальності і створення у силах оборони окремих підрозділів, що спеціалізуються на ударних безпілотниках.

Він згадав, що під час поїздки на українські командні пункти в районі Запоріжжя та Дніпра разом з міністром оборони Федоровим особисто бачив роботу українських військових.

"Я був глибоко вражений професіоналізмом українських військових і їхньою інноваційною тактикою. І я переконаний, що цей тип ведення війни стане у багатьох сенсах революційним для нас. Ми повинні вчитися в України. Наше партнерство – вже не "вулиця з рухом в один бік" – і вже тривалий час не є таким", – зазначив Борис Пісторіус.

Також він відзначив, що ситуація у війні почала змінюватися на користь України.

"Путін дійшов до глухого кута: його протиправна війна проти України створює велетенські втрати у лавах військ; Кремль вже не може замаскувати негативних наслідків війни проти України, вона стає все більш відчутною для росіян… Те, що робить Україна, повертаючи війну туди, звідки вона прийшла – це справді вражає", – сказав Пісторіус, додавши, що у цьому результаті зіграла роль триваюча підтримка з боку партнерів.

Також президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус оголосили про підписання угоди в оборонній сфері, що стосується спільної розробки системи ППО для перехоплення балістичних ракет.

Крім того, Німеччина оголосила, що виділить Україні ще $400 млн на ППО та ракети для Patriot у межах PURL і програми Jumpstart.

Британія анонсувала 150 тисяч безпілотників та понад 350 ракет і радарів ППО для України.