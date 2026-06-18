Министр обороны Германии: "Теперь нам есть чему учиться у Украины"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после технологического рывка в беспилотных технологиях европейским партнерам есть чему поучиться у Украины, которая теперь получила уникальный боевой опыт и инновационные средства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на публичной части встречи формата "Рамштайн".

Писториус подчеркнул, что постоянный прогресс Украины в применении беспилотных аппаратов и технологизации управления на поле боя ускорил ведение разведки, обнаружение целей и т.д., и отдельно отметил развитие ударных БпЛА средней дальности и создание в силах обороны отдельных подразделений, специализирующихся на ударных беспилотниках.

Он вспомнил, что во время поездки на украинские командные пункты в районе Запорожья и Днепра вместе с министром обороны Федоровым лично видел работу украинских военных.

"Я был глубоко поражен профессионализмом украинских военных и их инновационной тактикой. И я убежден, что этот тип ведения войны станет во многих смыслах революционным для нас. Мы должны учиться у Украины. Наше партнерство – уже не "улица с односторонним движением" – и уже давно не является таким", – отметил Борис Писториус.

Также он отметил, что ситуация в войне начала меняться в пользу Украины.

"Путин зашел в тупик: его противоправная война против Украины создает огромные потери в рядах войск; Кремль уже не может замаскировать негативные последствия войны против Украины, она становится все более ощутимой для россиян... То, что делает Украина, возвращая войну туда, откуда она пришла – это действительно впечатляет", – сказал Писториус, добавив, что в этом результате сыграла роль продолжающаяся поддержка со стороны партнеров.

Также президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус объявили о подписании соглашения в оборонной сфере, касающегося совместной разработки системы ПВО для перехвата баллистических ракет.

Кроме того, Германия объявила, что выделит Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot в рамках PURL и программы Jumpstart.

Великобритания анонсировала 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО для Украины.