Стармер прокоментував суд над українцем та румуном за підпал майна, пов'язаного з ним

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що судовий процес на двома особами за підпал майна, пов’язаного з ним, свідчить про спроби дестабілізувати демократію та спричинити розкол в країні.

Слова Стармера цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Прем’єр коментував судовий процес, в результаті якого двох чоловіків, 22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного румуна Станіслава Карпюка, визнали винними у змові з метою підпалу майна у травні 2025 року.

Стармер заявив, що напад на будинок однозначно вплинув на нього та його родину. Прем'єр-міністр додав, що ця ситуація демонструє, що Велика Британія зазнає атак з боку зловмисників, які хочуть "використати розкол" та "дестабілізувати нашу демократію".

Він звинуватив деяких політиків та інших діячів в тому, що вони "більш ніж раді потурати розриву нашої країни". При цьому, за словами Стармера, є також діячі з-за меж Британії, які "намагаються знайти способи використати розкол у нашій країні для дестабілізації нашої демократії".

Справа стосується кількох підпалів, які сталися у травні минулого року у північному Лондоні й стосувалися будинку та автомобіля, пов’язаних з британським прем’єром.

11 травня стався підпал багатоквартирного будинку, де колись мешкав глава британського уряду, а 12 травня сталася ще одна пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства.

Під час багатомісячного судового розгляду в Олд-Бейлі з’ясувалося, що підозрювані діяли за фінансового сприяння особи під псевдонімом "El Money". Як зазначили правоохоронці, невідомий спілкувався з підозрюваними російською мовою.

ЗМІ повідомляли, що одного з підозрюваних у підпалі майна, Романа Лавриновича, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Telegram.