Стармер прокомментировал суд над украинцем и румыном за поджог имущества, связанного с ним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что судебный процесс над двумя лицами за поджог имущества, связанного с ним, свидетельствует о попытках дестабилизировать демократию и вызвать раскол в стране.

Слова Стармера цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Премьер прокомментировал судебный процесс, в результате которого двух мужчин, 22-летнего украинца Романа Лавриновича и 27-летнего румына Станислава Карпюка, признали виновными в сговоре с целью поджога имущества в мае 2025 года.

Стармер заявил, что нападение на дом однозначно повлияло на него и его семью. Премьер-министр добавил, что эта ситуация демонстрирует, что Великобритания подвергается атакам со стороны злоумышленников, которые хотят "использовать раскол" и "дестабилизировать нашу демократию".

Он обвинил некоторых политиков и других деятелей в том, что они "более чем рады потакать расколу нашей страны". При этом, по словам Стармера, есть также деятели за пределами Великобритании, которые "пытаются найти способы использовать раскол в нашей стране для дестабилизации нашей демократии".

Речь идет о нескольких поджогах, произошедших в мае прошлого года в северном Лондоне и касавшихся дома и автомобиля, связанных с британским премьером.

11 мая произошел поджог многоквартирного дома, где когда-то проживал глава британского правительства, а 12 мая произошёл ещё один пожар у входа в дом, где Стармер проживал до вступления в должность премьера.

В ходе многомесячного судебного разбирательства в Олд-Бейле выяснилось, что подозреваемые действовали при финансовой поддержке лица под псевдонимом "El Money". Как отметили правоохранители, неизвестный общался с подозреваемыми на русском языке.

СМИ сообщали, что одного из подозреваемых в поджоге имущества, Романа Лавриновича, могли завербовать спецслужбы России через приложение Telegram.