Каллас сподівається на швидке затвердження 21-го пакета санкцій проти Росії

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила сподівання, що країнам Євросоюзу вдасться швидко провести роботу із затвердженням 21-го пакета санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ перед самітом лідерів.

Каллас зазначила, що Україна буде першочерговою темою обговорень.

"У нас "на столі" 21-й пакет санкцій, і я справді сподіваюся, що ми зможемо швидко рухатися із його затвердженням – адже це працює паралельно із далекобійними ударами України. Тиск на Росію має посилюватися", – сказала вона.

Нагадаємо, на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Болгарія не підтримала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через патріарха Кирила.

Також неофіційно повідомляли, що лідери ймовірно узгодять продовження секторальних санкцій проти РФ одразу на рік, замість досі стандартного терміну 6 місяців – оскільки жодна столиця більше не блокує такий крок.