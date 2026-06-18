Каллас сподівається на швидке затвердження 21-го пакета санкцій проти Росії
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила сподівання, що країнам Євросоюзу вдасться швидко провести роботу із затвердженням 21-го пакета санкцій проти Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ перед самітом лідерів.
Каллас зазначила, що Україна буде першочерговою темою обговорень.
"У нас "на столі" 21-й пакет санкцій, і я справді сподіваюся, що ми зможемо швидко рухатися із його затвердженням – адже це працює паралельно із далекобійними ударами України. Тиск на Росію має посилюватися", – сказала вона.
Нагадаємо, на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.
Болгарія не підтримала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через патріарха Кирила.
Також неофіційно повідомляли, що лідери ймовірно узгодять продовження секторальних санкцій проти РФ одразу на рік, замість досі стандартного терміну 6 місяців – оскільки жодна столиця більше не блокує такий крок.