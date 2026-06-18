Каллас надеется на скорое утверждение 21-го пакета санкций против России

Главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила надежду, что странам Евросоюза удастся быстро провести работу с утверждением 21-го пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментариях СМИ перед саммитом лидеров.

Каллас отметила, что Украина будет первоочередной темой обсуждений.

"У нас "на столе" 21-й пакет санкций, и я действительно надеюсь, что мы сможем быстро двигаться с его утверждением – ведь это работает параллельно с дальнобойными ударами Украины. Давление на Россию должно усиливаться", – сказала она.

Напомним, в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, которые воевали против Украины.

Болгария не поддержала 21-й пакет санкций ЕС против России из-за присутствия в списке патриарха Кирилла.

Также неофициально сообщалось, что лидеры вероятно согласуют продление секторальных санкций против РФ сразу на год, вместо до сих пор стандартного срока 6 месяцев – поскольку ни одна столица больше не блокирует такой шаг.