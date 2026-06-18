США очікують початку технічних перемовин з Іраном цими вихідними

Сполучені Штати очікують початку "технічних" перемовин з Іраном для закріплення перемир’я вже цими вихідними.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Венс заявив, що передбачений угодою-меморандумом з Іраном 60-денний термін для погодження фінальних деталей миру розпочався з моменту її підписання.

"Я б сказав, що 60-денний період офіційно почався сьогодні… Через різницю у часі я би сказав, що технічно вона підписана сьогодні, за іранським часом", – прокоментував віцепрезидент на брифінгу у Білому домі 18 червня.

Відтак початковий термін для погодження фінальних умов мирної угоди випадає на 17 серпня. Документ передбачає можливість продовження цього терміну за згодою сторін.

За його словами, США очікують початку технічних перемовин вже цими вихідними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США та Іран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки, і угода вже набула чинності.

Також США повідомили, що знімають морську блокаду з іранських портів.

Перед цим в адміністрації Трампа в усній формі розкрили текст підписаного з Іраном документа.