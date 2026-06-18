США ожидают начала технических переговоров с Ираном в эти выходные

Соединенные Штаты ожидают начала "технических" переговоров с Ираном для закрепления перемирия уже в эти выходные.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс заявил, что предусмотренный соглашением-меморандумом с Ираном 60-дневный срок для согласования финальных деталей мира начался с момента его подписания.

"Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня... Из-за разницы во времени я бы сказал, что технически оно подписано сегодня, по иранскому времени", – прокомментировал вице-президент на брифинге в Белом доме 18 июня.

Поэтому начальный срок для согласования финальных условий мирного соглашения выпадает на 17 августа. Документ предусматривает возможность продления этого срока по согласию сторон.

По его словам, США ожидают начала технических переговоров уже в эти выходные.

Напомним, ранее стало известно, что США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении войны и открытии Ормузского пролива, и соглашение уже вступило в силу.

Также США сообщили, что снимают морскую блокаду с иранских портов.

Перед этим в администрации Трампа в устной форме раскрыли текст подписанного с Ираном документа.