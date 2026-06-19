Кошта рассказал лидерам ЕС, зачем начал устанавливать контакт с Москвой
Новости — Пятница, 19 июня 2026, 00:35 — , из Брюсселя
Во время обсуждения Украины в рамках саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня президент Евросовета Антониу Кошта объяснил лидерам государств-членов ЕС, зачем инициировал возобновление контактов Европейского совета с Россией.
Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил чиновник ЕС, осведомленный о ходе разговора.
Кошта рассказал лидерам ЕС, как и почему решил возобновить контакты с Кремлем.
Стоит отметить, что дискуссия по украинским вопросам велась в закрытом режиме без мобильных телефонов в зале переговоров.
Антониу Кошта подтвердил информацию, что недавно инициировал "короткие дипломатические контакты с Кремлем", сообщил собеседник "ЕвроПравды".
По его словам, президент Евросовета попросил свой офис "открыть дипломатический канал с Россией".
Цель этой инициативы заключалась в том, чтобы, "когда наступит момент, быть готовыми защищать интересы ЕС". Собеседник "ЕвроПравды" уточнил, что речь идет о коротких контактах без обмена информацией по существу и без переговоров.
"Дипломаты выполняют дипломатическую работу", – добавил европейский чиновник.
Как сообщала "Европейская правда", ранее в европейских СМИ появилась информация о том, что глава Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь привлечь правителя России Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.
Как известно, в европейских странах начали обсуждать идею о назначении переговорщика от Европы, который бы включился в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны – что пока не получило активного развития.
Также в вопросе переговоров и подготовки европейской составляющей гарантий безопасности продолжается координация между так называемой "евротройкой" – Британией, Францией и Германией – и президентом Украины.
Ранее неофициально сообщили, что Германия, Франция и Британия разрабатывают план по привлечению Путина к переговорам.