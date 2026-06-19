Кошта рассказал лидерам ЕС, зачем начал устанавливать контакт с Москвой

Во время обсуждения Украины в рамках саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня президент Евросовета Антониу Кошта объяснил лидерам государств-членов ЕС, зачем инициировал возобновление контактов Европейского совета с Россией.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил чиновник ЕС, осведомленный о ходе разговора.



Кошта рассказал лидерам ЕС, как и почему решил возобновить контакты с Кремлем.



Стоит отметить, что дискуссия по украинским вопросам велась в закрытом режиме без мобильных телефонов в зале переговоров.



Антониу Кошта подтвердил информацию, что недавно инициировал "короткие дипломатические контакты с Кремлем", сообщил собеседник "ЕвроПравды".



По его словам, президент Евросовета попросил свой офис "открыть дипломатический канал с Россией".



Цель этой инициативы заключалась в том, чтобы, "когда наступит момент, быть готовыми защищать интересы ЕС". Собеседник "ЕвроПравды" уточнил, что речь идет о коротких контактах без обмена информацией по существу и без переговоров.



"Дипломаты выполняют дипломатическую работу", – добавил европейский чиновник.



Как сообщала "Европейская правда", ранее в европейских СМИ появилась информация о том, что глава Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь привлечь правителя России Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.



Как известно, в европейских странах начали обсуждать идею о назначении переговорщика от Европы, который бы включился в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны – что пока не получило активного развития.



Также в вопросе переговоров и подготовки европейской составляющей гарантий безопасности продолжается координация между так называемой "евротройкой" – Британией, Францией и Германией – и президентом Украины.



Ранее неофициально сообщили, что Германия, Франция и Британия разрабатывают план по привлечению Путина к переговорам.